Kinospaß unter freiem Himmel

Pünktlich zum Juni hat der Sommer auch in Hamburg Einzug gehalten. Für Fußballfans bedeuten die warmen Monate vor allem eines: Entbehrung. Der Ball rollt erst Ende Juli wieder. Wer nicht aufs Zweitliga-Flair verzichten möchte, kann sich dennoch auf den Weg ins Millerntor-Stadion machen, denn zurzeit läuft in der Spielstätte des FC St. Pauli wieder mal großes Kino.

Von der überdachten Nordtribüne aus können die Zuschauer wetterunabhängig auf die 72 Quadratmeter große Leinwand blicken, die ein besonderes Outdoor-Kino-Erlebnis garantiert. Das Programm beim St. Pauli-Sommerkino wechselt täglich und reicht von Blockbustern bis zu Dokumentationen. Neu ist in diesem Jahr die satirische Reihe „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ („SchleFaZ“) aus der von den Satirikern Oliver Kalkofe und Peter Rütten drei Filme vorgestellt und kommentiert werden. Mit „Hentai Kamen 2“ (Mi 19.6.) präsentieren sie auch den zweiten Teil eines Damenschlüpfer auf dem Kopf tragenden Helden.

Anspruchsvoller wird es bei „Bohemian Rhapsody“ (Sa 15.6.), der die Geschichte des legendären Sängers Freddie Mercury und seiner Band Queen erzählt. Der Film handelt vom Erfolg, aber auch von der inneren Zerrissenheit des schillernden Frontmanns. Für die Darstellung des Freddie Mercury gewann Rami Malek in diesem Jahr den Oscar als Bester Hauptdarsteller.

In der deutschen Produktion „25 km/h“ (Do 13.6.) mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel in den Hauptrollen treffen sich zwei ungleiche Brüder nach 30 Jahren bei der Beerdigung ihres Vaters wieder und beschließen nach anfänglichen Startschwierigkeiten, die Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 geträumt haben – auf dem Mofa. Ein wilder Ritt durch Melancholie und Hoffnung mit Lach-Garantie. Weitere Filme die noch bis zum 30. Juni gezeigt werden, sind etwa „A Star Is Born“ (Fr 21.6.) mit Bradley Cooper und Lady Gaga, Til Schweigers „Klassentreffen“ (Fr 7.6.), die französische Komödie „Monsieur Claude 2“ (So 9.6. und So 23.6.), der vielfach prämierte Film „Die Frau des Nobelpreisträgers“ (Mo 17.6.), Sönke Wortmanns Komödie „Der Vorname“ (Do 27.6.) sowie die Dokumentationen „European Outdoor Film Tour 18/19“ (Fr 28.6.) und „Anderswo, Allein in Afrika“ am 11. und 26.. Juni.

St. Pauli-Sommerkino bis 30.6., Einlass: 20.45, Filmstart: 21.45, Millerntor-Stadion (U Feldstraße), Heiligengeistfeld, Karten: 9,-/7,- (erm.); Programm: www.stpauli-sommerkino.de