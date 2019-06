Stephen Malkmus & The Jicks aus Portland, Oregon

Konzert-Tipp Stephen Malkmus & The Jicks: Laut, gut, Knust

Portland ist mit Bands wie Gossip, Portugal. The Man, Red Fang, Elliott Smith oder Dandy Warhols immer für einen guten Abend gut. Nicht zu vergessen Ex-Pavement-Sänger Stephen Malkmus (rechts) und seine Band The Jicks, die mit den neuen Songs von „Sparkle Hard“ (2018) an diesem Mittwoch ins Knust kommen.



Stephen Malkmus & The Jicks Mi 5.6., 21.00, Knust (U Feldstr.), Neuer Kamp 30, Eintritt 30,-; www.stephenmalkmus.com