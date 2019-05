Staunen und Mitmachen bei der Kinder Altonale

Das Stadtteilfest Altonale verbindet zwei Wochen lang große und kleine Kulturinteressierte. Am ersten Festivalwochenende stehen dabei besonders junge Besucher im Mittelpunkt. Die Kinder Altonale lädt am Sonnabend und Sonntag zu einem Familientag auf dem Platz der Republik. Getreu dem diesjährigen Motto „von Kindern für Kinder“ gibt es auf der Open Stage viel zu entdecken – aber auch zum Mitmachen.

Vier Schülerinnen und Schüler der Klosterschule Hamburg laden etwa zum „Green Concert“ (1.6., 10 bis 10.30 Uhr). Die Piratos do Samba (1.6., 10.45 bis 11.15 Uhr) breiten an ihren Trommeln feurige Rhythmen aus und die 14 Kinder und Jugendlichen der KrassBrassBand (2.6., 10.45-11.15 Uhr) laden zu einem großen Konzert mit Klängen von Balkan-Brass bis Blues.

Einblicke in die tänzerische Arbeit der Tanzschule für Kindertanz und Kinderballett gibt es beim „Tanz mit Minka“ (1.6., 15 bis 15.30 Uhr) und poetischen Tänzen zum Frühlingsanfang. In einem Zirkuszelt können Kinder philosophieren, basteln, Geschichten zuhören, Theater spielen – und sich beim Mitmach-Zirkus auch als Nachwuchsartisten ausprobieren. In Richards Kindermusikladen besteht die Möglichkeit, den fantasievollen Songs des Liedermachers zu lauschen, aber auch selbst zu musizieren. Den eigenen Körper als Musikinstrument erkunden, können Interessierte beim Body Percussion Workshop (2.6., 16 bis 16.30 Uhr).

Am Sonntag wird für die Besucher der zentrale Altona-Gedanke der Nachbarschaft an einer großen Tafel sichtbar. Beim ersten „Kulturfutter“ (2.6., 19 Uhr) sollen rund 600 Besucherinnen und Besucher im Park am Platz der Republik dank zahlreicher Initiativen in den Genuss eines gemeinsamen Essens kommen. Das besondere daran, das Essen wird aus überschüssigen Lebensmitteln von Die 2Chefs zubereitet und von Hinz & Kunzt serviert werden.

Kinder Altonale Familientag Sa 1./ So 2.6., Festivalzentrum (S Altona), Platz der Republik; Kulturfutter So 2.6., 19.00, Park am Platz der Republik (S Altona), Eintritt frei; Infos unter www.altonale.de