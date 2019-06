Das Kinderprogramm vom Kurzfilmfestival heißt „Mo & Friese“ und geht schon in die 21. Runde. An diesem Sonntag gastiert es im Zeise mit der Eröffnungsveranstaltung. Diesmal gibt es nicht nur Augenfutter, sondern auch viel auf die Ohren, denn in diesem Jahr setzt das Festival besonders auf Geräusche, Musik und Sprache.

„Mo & Friese“ So 2.6., 15.00, Zeise (S Altona), Friedensallee 7-9, Karten 3,50; www.zeise.de