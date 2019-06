Vor 50 Jahren landeten zum ersten Mal Menschen auf dem Mond. Daran erinnert die Show „Capcom Go! – Mit Apollo zum Mond“ an diesem Sonntag im Hamburger Planetarium. Der Name steht für den entscheidenden Satz aus dem Kontrollzentrum vor dem Beginn des Starts. Empfohlen ab zehn Jahren.

„Capcom Go! – Mit Apollo zum Mond“ So 2.6., 15.00, Planetarium (Bus 179), Linnéring 1, Karten 11,-/erm.7,-; www.planetarium-hamburg.de