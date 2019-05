Elbjazz: Zwei Tage mit vielen Stars im Hafen

Hamburg. „Hamburger Wetter, wir haben Hamburger Wetter!“, skandieren Fans des FC St. Pauli, wenn es am Millerntor mal wieder so richtig schüttet. Die Laune lässt sich davon niemand vermiesen – eine Gemeinsamkeit mit dem Elbjazz-Publikum, das im vergangenen Rekordjahr (15.000 Besucher pro Festivaltag) auch das Unwetter am Freitagabend ziemlich locker wegsteckte. Immerhin gab es ein exquisites Programm auf dem Gelände von Blohm + Voss, in der Elbphilharmonie und an weiteren Spielorten zu bejubeln. So dürfte es auch in diesem Jahr – in dem das Wetter hoffentlich mitspielt! – sein.

Zum einen sind da natürlich die Topstars, Zugpferde eines Festivals, die helfen, den Kartenvorverkauf in Gang zu bringen. Sänger Jamie Cullum gehört dazu, auch Sängerin Sophie Hunger (die mit Jazz allerdings nur am Rande zu tun hat) und die Funk-Soul-Jazz-Band Tower of Power. Doch im Grunde geht es beim Elbjazz weniger darum, große Namen abzuhaken als vielmehr, sich durch die beiden Tage treiben zu lassen. Zwar muss das gewünschte Konzert im Großen Saal der Elbphilharmonie vorab reserviert werden, doch abgesehen davon herrscht freie Auswahl. Wie wäre es etwa mit einem der Auftritte von Pianistin Julia Hülsmann, in diesem Jahr Artist in Residence? Am Freitag (19 Uhr) spielt sie erst mit ihrem Oktett auf der Hauptbühne bei Blohm + Voss, später (23 Uhr) dann im Duett mit Vibrafonist Christopher Dell in St. Katharinen. Unbedingt hörenswert ist natürlich auch das Michael Wollny Trio (Freitag, 21 Uhr) und die Formation Kamaal Williams (Freitag, 20 Uhr), die sich am 70er-Jahre-Fusionsound eines Herbie Hancock orientiert. Ebenfalls toll: Die Retro-Funkband Midlife (Freitag, 20.30 Uhr).

Am Sonnabend könnte der Tag mit einem Abstecher zur HfMT-Young-Talents-Bühne auf dem Elbphilharmonie-Vorplatz beginnen, wo bei freiem Eintritt Newcomer zu hören sind. Danach vielleicht zur Verleihung des Hamburger Jazzpreises an Bassistin Lisa Wulff inklusive Konzert der Preisträgerin (Blohm + Voss, 16.30 Uhr). Immer eine sichere Bank ist die NDR Bigband, verstärkt durch Trompeter Randy Brecker (18.30 Uhr). Noch eine Portion Afrobeat gefällig? Dann ist die niederländische Band Jungle By Night eine gute Wahl, die ab 19.30 Uhr auf dem Werftgelände für ausgelassene Partystimmung sorgen dürfte.

Und wenn es doch regnen sollte, bietet die Hauptkirche St. Katharinen auch am Sonnabend Schutz und jede Menge gute Musik. Da veredelt Pianistin Julia Kadel den Neosoul von Kid be Kid (17 Uhr), wandelt Gitarristin Susan Weinert mit ihrem Trio zwischen Jazz und Klassik (19 Uhr), gibt es Piano solo von Hans Lüdemann (21 Uhr) und wärmt Sängerin Teresa Bergman mit ihrem jazzigen Folkpop die Herzen der Zuhörer (23 Uhr). Wer danach noch Kraft hat, feiert auf der MS „Stubnitz“ in den Morgen hinein. Zum Ausruhen ist ja schließlich noch der Sonntag da.

Elbjazz Festival Fr 31.5., ab 16.00, Sa 1.6., ab 13.15, Blohm+Voss, Elbphilharmonie, Haupt­kirche St. Katharinen, MS „Stubnitz“, Karten: 55,- (Freitag), 69,- (Sonnabend), 99,- (beide Tage) unter www.elbjazz.de