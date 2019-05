Pflichttermin bis August: Die „Knust Acoustics“ an jedem Mittwoch auf dem Lattenplatz vor dem Knust.

Seit 2011 wird es im Sommer an jedem Mittwoch gemütlich bei guter Musik, Bier und BBQ auf dem Lattenplatz an der Feldstraße: Die Reihe „Knust Acoustics“ präsentiert vom 29. Mai an bis Ende August wöchentlich jeweils drei Künstler mit 30-Minuten-Sets. Beim Auftakt spielen Charlotte Brandi, Barbara Greshake und die Band Tombola.

„Knust Acoustics“ Mi 29.5., 18.00, Lattenplatz (U Feldstraße), Neuer Kamp 30, Eintritt 5,-; www.knusthamburg.de