„Baltic Soul Boat“: Der Groove ist im Fluss

Mehr Groove kann eine Hafenrundfahrt nicht haben: Die MS „Koi“ (Foto) wird an diesem Sonntag sechs Stunden lang zum „Baltic Soul Boat“, dem schwimmenden Ableger des „Baltic Soul Weekender“-Festivals. Die DJs Ferry Ultra, Markus Kater, Supergid, Bernd N., Kenny B., Dan D. und The Disco Boys hieven das beste ihrer Soul-, Funk- und Discosammlungen an Bord und legen auf zwei Floors auf. Das Boarding startet um 14 Uhr am Anleger Fischauktionshalle.

„Baltic Soul Boat“ So 26.5., 14.00, Anleger Fischauktionshalle (Bus 111), Große Elbstraße 9, Karten 35,-; www.ms-koi.de; www.baltic-soul.de