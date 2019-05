Konzert-Tipp Schillernde Klänge in der Barclaycard Arena

Vor zwei Jahren wählte Christopher von Deylen alias Schiller bewusst kleinere Bühnen wie das Mehr! Theater, aber am 24. Mai gibt es seine Ambient-Elektro-Klangwelten wieder im Großformat: Mit seinem fünften Nummer-eins-Album „Morgenstund“ (2019) kommt Schiller an diesem Freitag in die Barclaycard Arena.

Schiller Fr 24.5., 20.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 49,90; www.schillermusic.com