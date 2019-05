Sebastian Schipper kommt ins Zeise-Kino

Der Regisseur und Schauspieler Sebastian Schipper stellt am Donnerstag, 23. Mai, im Zeise seinen neuen Film „Roads“ vor. Er erzählt darin vom 18-jährigen Gyllen (Fion Whitehead) der mit seiner Familie Urlaub in Marokko macht und das gemeinsame Wohnmobil stiehlt. Kurz danach trifft er den jungen Kongolesen William (Stéphane Bak), der unbedingt nach Europa will, weil er dort seinen verschollenen Bruder vermutet. Beide setzen ihren Weg gemeinsam fort. Schipper hat vorher die Filme „Victoria“ und „Absolute Giganten“ gedreht.

„Roads“ Do 23.5., 20.00, Zeise (S Altona), Friedensallee 7-9, Karten 9,-/8,-