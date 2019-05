Zwei Kino-Klassiker im Vergleich

In der beliebten Reihe „Original : Remake“ geht es im Metropolis-Kino heute in den Wilden Westen und nach Japan.

In „Die glorreichen Sieben“ lässt Regisseur und Produzent John Sturges sieben Abenteurer antreten, um ein mexikanisches Dorf von Gangstern zu befreien, die es regelmäßig heimsuchen. Zunächst sind die betroffenen Bauern skeptisch, ob ihnen die Gringos wirklich helfen werden. Aber diese entdecken tatsächlich ihr Herz für die Landbevölkerung und überwinden ihre sonst übliche Söldnermentalität.

Im großartig fotografierten und ruhig erzählten Film geht es nicht nur um Gut gegen Böse, sondern auch um Outlaws, Herumtreiber und Männerfreundschaften. Die Besetzung ist vom Feinsten: Yul Brynner, Steve McQueen, Eli Wallach, Charles Bronson, James Coburn und Horst Buchholz sind mit dabei.

Sturges schaffte es mit diesem Western auf einen der Ehrenplätze des Genres. Elmer Bernsteins Titelmelodie ist ein echter Ohrwurm und schmückte Jahre später noch die Marlboro-Werbung. Der Anstoß zum Film kam übrigens von Hauptdarsteller Yul Brynner , der dem Produzenten Walter Mirisch vorschlug, ein Remake von Akira Kurosawas Klassiker „Die sieben Samurai“ zu machen.

Eben diesen Film aus dem Jahr 1954 zeigt das Metropolis am 30. Mai um 21.15 Uhr. In diesem Fall ging der Eastern dem Western voraus. Bei Regisseur Akira Kurosawa sind es sieben adelige Krieger, die ein Dorf vor einer Räuberbande beschützen. Der Film war der bis dahin größte Erfolg des japanischen Regisseurs im Westen und kam hier besser an als in seiner Heimat. Als Kurosawa Sturges’ Remake seines Films gesehen hatte, war er davon so beeindruckt, dass er dem US-Kollegen ein Samurai-Schwert als Geschenk schickte.

Vor drei Jahren versuchte US-Regisseur Antoine Fuqua, die Filme zu aktualisieren. Bei ihm geht es brutaler, härter und dreckiger zu. Gnadenlos knallen die sieben gleich 20 Gegner ab. Auch Fuqua hatte eine Besetzung zusammenbekommen, die aufhorchen ließ: Denzel Washington, Chris Pratt und Ethan Hawke griffen für ihn zu den Colts.

Alle drei Filme laden natürlich zum Vergleich ein. Beim Fachportal imdb.com hat hat Kurosawas Version mit 8,7 Punkten gegenüber Sturges mit 7,8 und Fuqua mit 6,9 die Nase deutlich vorn.

