Die Hamburger Felix Otto Hartge (l.), Tim Noetzel und Ina Bierfreund waren mit ihrem Bus auf Tour in Europa. Über ihre Erlebnisse haben sie in ihrem Blog berichtet, aber sie wollen sie auch noch in einem Dokumentarfilm bündeln, aus dem sie Ausschnitte zeigen.

„Driving Europe“ (OmU), Mo 20.5., 18.00, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Eintritt kostenlos nach Anmeldung unter infopoint-europa.de

europa.de