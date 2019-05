Vögel und Wölfe im Wildpark Schwarze Berge erleben

Köpfe einziehen!“, heißt es, wenn der Weißkopfseeadler dicht über die Besucher gleitet. Der Wüstenbussard greift sich Leckerbissen aus der Luft, und der Falke bewegt sich mit seinem Federspiel wie in einer Achterbahn, landet und vertilgt seine Beute am Boden. Diese Vogelarten können kleine und große Zuschauer bei der Flugschau im Freigehege des Wildparks Schwarze Berge erleben, sonntags auch um 16.30 Uhr. An diesem Sonntag (13 Uhr) gibt es am Wolfsgehege zudem eine „Futtertour zu Wolf & Co“.

