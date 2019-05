Bevor Regisseur Edward Berger wieder nach Hollywood muss, bringt er den Film „All My Loving“ am Dienstag ins Zeise.

Lars Eidinger wird kein „Traumschiff“-Kapitän, hätte aber durchaus den Schneid dazu in „All my Loving“

Kino-Tipp Was macht Lars Eidinger in Uniform?

Film. Was so eine Uniform doch ausmacht. Lars Eidinger schneidig im Piloten-Outfit – das hat man so auch noch nicht gesehen. Den Damen in den Hotelbars, die er damit beeindrucken kann, gefällt es. Stefan heißt der Vielbeschäftigte in seiner neuen Kinorolle, „All My Loving“ der Film. Drei Geschwister, drei Geschichten, die von Stefan ist eine davon. Seine Tragik: Gehörverlust. Er trägt zwar noch Uniform, darf aber nicht mehr fliegen. Dafür willigt er ein, sich um den Hund seiner Schwester zu kümmern: Julia, noch so ein Allerweltsname.

Gespielt wird diese Julia von Nele Mueller-Stöfen, die gemeinsam mit Regisseur Edward Berger auch das Drehbuch schrieb. Neben ihr und Eidinger ist Hans Löw – ehemaliges Ensemblemitglied am Hamburger Thalia Theater – der dritte im Geschwister-Bunde. Tobias, Langzeitstudent, Ehemann, Vater von drei Kindern. Weil Julia mit ihrem Mann nach Italien will, nimmt also Stefan den Hund – und Tobias übernimmt Papa. So weit so unspektakulär? Kann schon sein, der Film verspricht jedenfalls leise Töne, „subtile Eleganz“ und genaue Beobachtung „ohne künstliche Dramatik“.

„All My Loving“ hat seine Uraufführung auf der Berlinale in der Sektion „Panorama“ gefeiert, der Regisseur Edward Berger hat dafür auf das bewährte Team seiner Arbeit „Jack“ zurückgegriffen. Auch für „Jack“, der 2015 den Deutschen Filmpreis in Silber gewann, hatte Nele Mueller-Stöfen bereits das Drehbuch mitgeschrieben.

Berger selbst ist übrigens zunehmend international unterwegs: 2017 wurde der deutsche Regisseur auf der Berlinale als einer von zehn „Europeans to Watch“ ausgesucht. Seine fünfteilige Miniserie „Patrick Melrose“ drehte er für den US-Sender Showtime. Mit Benedict Cumberbatch und Jennifer Jason Leigh ist „Patrick Melrose“ hochkarätig besetzt, die Produktion war für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert. So viel Ehre bleibt in Hollywood nicht unentdeckt. Seine nächste Arbeit wird Edward Berger mit Leonardo DiCaprio realisieren. Dabei allerdings geht es für ihn um ein durchaus deutsches Thema, nämlich den von DiCaprio produzierten Film über den VW-Abgasskandal. Das passt: Edward Berger ist gebürtiger Wolfsburger.

„All My Loving“ ab 12 J., Di 14.5., 19.30, Hamburg-Premiere im Zeise-Kino mit den Hauptdarstellern Lars Eidinger und Nele Mueller-Stöfen sowie Regisseur Edward Berger, nur noch Restkarten (9,-/erm. 8,-) an der Abendkasse. Das Abaton zeigt seine Premiere am So, 19.5. (mit Nele Mueller-Stöfen), und eine Preview am Mi 22.5., jew. 20.00, Filmstart in den Hamburger Kinos am Do 23.5.; www.zeise.de, www.abaton.de