Konzert-Tipp „Der Pianist in den Trümmern“ spielt in St. Georg

Vom Flüchtlingslager in Syrien ins Polittbüro nach St. Georg, das ist ein großer Sprung. Aeham Ahmad wird ihn meistern, wenn er heute Abend erstmals in Hamburg auftritt. Der als „Klavierspieler aus Jarmuk“ bekannte Künstler lebt jetzt als Geflüchteter in Deutschland. Mathilde Henne liest heute aus seiner Autobiografie.

„ Und die Vögel werden singen“ Di 14.5., 20.00,Polittbüro (U/S Hbf.), Steindamm 45, Eintritt 15,-/10,-