Die Vielseitigkeit des Londoner Folk-Pop-Songschreibers Jack Savoretti erkennt man auch an zwei prominenten Gaststimmen auf seinem neuen Album „Singing To Strangers“: Bob Dylan und Kylie Minogue waren bei zwei Liedern dabei. Ohne Bob und Kylie, aber mit tollen Songs kommt Jack an diesem Dienstag ins Docks.

Jack Savoretti Di 14.5., 20.00, Docks (U St. Pauli), Spielbudenplatz 19, Eintritt 40,-; www.jacksavoretti.com