Mit „The Man. The Music. The Show“ geht Hugh Jackman erstmals auf Tour.

Konzert-Tipp The Greatest Showman: Hugh Jackman live in Hamburg

Den meisten dürfte Hugh Jackman eher als Schauspieler denn als Sänger bekannt sein. Oder einfach als sehr schöner Mann. Offiziell wurde er dafür im Jahr 2008 vom US-amerikanischen „People Magazine“ ausgezeichnet, das ihn zum „Sexiest Man Alive“ kürte. Seinen internationalen schauspielerischen Durchbruch erlangte der smarte Australier mit seiner wohl berühmtesten Filmfigur, dem Marvel-Comic-Helden Wolverine aus der „X-Men“-Reihe, die er über 17 Jahre hinweg insgesamt neunmal verkörperte.

Die Musik kam dabei jedoch keineswegs erst danach in sein Leben. Schon zu Beginn seiner schauspielerischen Karriere arbeitete Jackman als Musicaldarsteller und kehrte zwischendurch immer mal wieder auf die Bühne zurück – mit großem Erfolg. So spielte er von 2003 bis 2004 in dem Broadway-Musical „The Boy from Oz“ die Hauptrolle des Peter Allen und gewann dafür 2004 den Tony Award als Bester Hauptdarsteller. Seine Darbietung des Jean Valjean in der Neuverfilmung des Musicals „Les Misérables“ brachte ihm schließlich einen Golden Globe Award sowie eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller ein.

Im Jahr 2017 kam mit „The Greatest Showman“ sein Herzprojekt auf die Leinwand. Ganze sieben Jahre hat es von der Idee bis zur Realisierung des Streifens gedauert. Jackman brilliert in der Filmbiografie als Zirkus-Pionier P. T. Barnum. Der Musikfilm feierte dabei nicht nur im Kino Erfolge – der dazugehörige Soundtrack war eines der meistverkauften Alben 2018. Von Jackman gesungene Lieder wie „From Now On“ und „The Other Side“ hielten sich monatelang in den Charts.

Genug Repertoire hat der Hollywoodstar, um damit auf Welttournee zu gehen. Deutschland steht viermal auf dem Reiseplan. Den Hamburgern wird dabei eine Ehre zuteil, denn den Auftakt seiner Musical-Produktion „The Man. The Music. The Show“ feiert er am 13. Mai in der Barclaycard Arena. Im Gepäck hat er ein Live-Orchester und Songs aus seinen Film- und Broadway-Produktionen.

Hugh Jackman Mo 13.5., 19.30, Barclaycard Arena (S Stellingen), Sylvesterallee 10, Karten ab 80,55 im Vvk in der HA-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98.; www.hughjackmantheshow.com