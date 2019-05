Zwei Headliner, zwei Folk-Varianten, zwei Länder treffen sich an diesem Freitag bei einem Doppelkonzert in der Nochtwache: The Lonesome Ace Stringband aus Toronto spielt Bluegrass alter Schule, während The Delines aus Portland Americana und Alternative Country präsentieren.

The Lonesome Ace Stringband & The Delines Fr 10.5., 21.00, Nochtwache (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Eintritt 20,-; www.nochtspeicher.de