Der in Woodstock/New York geborene Autor William Boehart liest aus seinem Roman „Das Judaskreuz“. Der Krimi um einen erdrosselten jüdischen Kaufmann spielt in Hamburg und Mölln. Boehart lebt seit 1975 in Deutschland. Er arbeitete 35 Jahre als Archivar im Herzogtum Lauenburg.

Lesung William Boehart Mi 8.5., 18 Uhr, Zentralbibliothek (U/S Hauptbahnhof) Hühnerposten 1/Eingang Arno-Schmidt-Platz, Eintritt frei