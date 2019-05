In der Reihe „Gebundenes Leben: Unser Europa – Was ist das?“ sprechen Iris Wolff, geboren in Siebenbürgen, Rumänien, und Jaroslav Rudiš (Foto), geboren in Tunrov, Tschechien, über das Thema Grenzverschiebungen und deren Einfluss auf die Schicksale von Menschen.

„Unser Europa – Was ist das?“ Di 7.5., 19.30 Uhr, Literaturhaus (Bus 6), Schwanenwik 38, Tickets 12, ermäßigt 8 Euro