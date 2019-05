Gastro-Tipp Tacos und noch mehr während der „Marktzeit“ in der Fabrik

Mit neuem Motto verabschiedet sich der Nachbarschaftsmarkt „Marktzeit“ an diesem Sonnabend in die Sommerpause: Beim Taco-Festival dürften in der Fabrik Südamerika-Gefühle aufkommen. Ein Hoch auf Empanadas und Enchiladas, Guacamole und Pisco, Ceviche, Complete und Feijoad! Dazu gibt es Kaffee und Schokolade.

„Marktzeit“ Sa 4.5., 10 bis 18 Uhr, Fabrik (Bus 2), Barnerstraße 36, Eintritt frei, Spenden erbeten