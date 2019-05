Luftige Kuchen in luftiger Höhe.

Gastro-Tipp Himmlische Kuchen im Turmcafé in St. Jacobi

Die Café-Saison in der St.-Jacobi-Kirche beginnt am Sonnabend: In 84 Meter Höhe kann die prächtige Aussicht auf die Innenstadt bei Torte, Kuchen, Heiß- und Kaltgetränken zu zivilen Preisen genossen werden. Zusätzlich wird um 14 Uhr eine kostenlose Kirchenführung angeboten.

Turmcafé Sa 4.5., 12 bis 17 Uhr, Hauptkirche St. Jacobi (U Mönckebergstraße), Jakobikirchhof 22, Eintritt frei