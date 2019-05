Alte Bekannte singen Vokal-Pop auch mit neuen Tönen

Auch bei ihren Hamburger Fans herrschte Wehmut, als sich die Wise Guys im Mai 2017 mit zwei Konzerten in der Hauptkirche St. Michaelis verabschiedeten – nicht nur weil einer ihrer Songs „Wir werden Euch vermissen“ hieß. Wenige Wochen später löste sich Deutschlands erfolgreichste A-cappella-Gruppe, die Anfang der 90er als Schülerband in Köln begonnen hatte und später vor Zehntausenden auf Evangeliaschen Kirchentagen sang, nach gut 25 Jahren auf. Von den „Schlaumeiern“, wie die deutsche Übersetzung von „Wise Guys“ lautet, blieben 13 Alben, fünf Goldene Schallplatten und ein Echo-Musikpreis.

Sowie indes direkte und indirekte Nachfolger: Sänger Edzard „Eddi“ Hüneke setzte „Alles auf Anfang“ und stellte sein gleichnamiges Akustik-Pop-Album mit Piano-Begleiter bereits in mittelgroßen Clubs wie dem Harburger Rieckhof vor. Wise-Guys-Mitgründer und Bariton Daniel „Dän“ Dickopf, ehedem Songwriter und -texter der Gruppe, blieb dem Vokal-Pop jedoch treu Mit Tenor Nils Olfert, der fast neun Jahre bei den Wise Guys mitmischte, und Björn Sterzenbach, dem letzten Bass der Gruppe, hat er die Formation Alte Bekannte gegründet.

Nachdem die damals taufrische Band Anfang 2018 erstmals in der Hansestadt gastierte – im Januar in der Markthalle –, verspricht das zweite Konzert an diesem Freitag noch mehr akustischen Genuss: Im Großen Saal der Laeiszhalle können sich Alt und Jung bei den Alten Bekannten auch auf neue A-cappella-Töne freuen. Dafür sorgen Clemens Schmuck und Ingo Wolfgarten. Die Band-Mitglieder Nummer vier und fünf haben mit ihren Ideen, Kompositionen und Arrangements für frische Wind gesorgt. Schmuck war zuvor Teil der niederländischen Band Intrmzzo, Ingo Wolfgarten sang an der Seite Gregor Meyles und wirkte in weiteren musikalischen Projekten mit.

Die Musik des Quintetts steht dabei natürlich in der Tradition der Wise Guys – Gesang ohne Instrumente, allenfalls unterlegt von etwas Percussion, mit deutschen Texten. Humorvoll, auch mal bissig oder emotional. Das Debütalbum der Alten Bekannten war bereits Ende 2017 erschienen. Dessen Titel sollte die Wehmut der Wise-Guys-Fans längst vergessen gemacht haben: „Wir sind da!“

Alte Bekannte, Fr 3.5., 20 Uhr, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten ab 28,40 Euro