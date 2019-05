Der Soundtrack eines Lebens in der Prinzenbar

Autobiografische Musikabende funktionieren auch elektronisch, wie Paul Kalkbrenner mit seinem Konzeptalbum „Parts Of Life“ im Februar im Mehr! Theater zeigte. Und in der Prinzenbar geht am heutigen 3. Mai um 23 Uhr die Reihe „Der Soundtrack meines Lebens“ an den Start. Ausgewählte Gast-DJs bringen ihre wichtigsten eigenen Vinyls sowie die von inspirierenden und prägenden Vorbildern und musikalischen Wegbegleitern und Wegbereitern mit. Als erster Kandidat wurde Jens Mahlstedt eingeladen. Der Bremer Produzent begann 1987 in Berlin als Funk- und Hip-Hop-DJ, prägte in Hamburg die junge House- und Techno-Szene der 90er (Opera House!) und komponiert auch für Film und Theater. Das dürfte also ein äußerst abwechslungsreicher Abend werden.