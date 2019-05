Musikshow "Queen Heaven - The Original" in Erinnerung an Freddie Mercury und seine Band.

Queen ist in jüngster Zeit wieder in vieler Munde. Der Film „Boheminan Rhapsody“ über die Band und Leadsänger Freddie Mercury sahnte bei den Golden Globes mehrere Auszeichnungen ab: Heute kann man die Hits von Mercury und Co. – darunter „We Will Rock You“, „Radio Gaga“ und „We Are The Champions“ – in modernster Technik im Planetarium hören.



„Queen Heaven – The Original“ Do 2.5., 21 Uhr, Planetarium (U Borgweg), Linnering 1, Karten 14 Euro