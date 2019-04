Theater, Lieder und Künstler hautnah am Grindel

Was geht wohl hinter der Absperrwand zur Herbertstraße vor sich? Viele waren an diesem Ort der Prostitution, zu dem Frauen als Besucherinnen grundsätzlich keinen Zutritt haben, noch nie. Und doch gibt es eine Menge Vorstellungen und Vorurteile. Gegen das schlechte Image des horizontalen Gewerbes machte sich die Hamburger Prostituierte Domenica Niehoff stark und trat öffentlich für die Rechte von Prostituierten ein. In diesem Jahr jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal. Für das Künstlerduo Engelbach & Weinand Anlass, einen gründlichen Blick hinter die Absperrwand zu wagen. Ihre Erkenntnisse präsentieren sie am 1. und 2. Mai jeweils um 20 Uhr im Pop Up Raum am Grindel, den die Hamburger Kreativ Gesellschaft und die Kulturbehörde nach vorheriger Bewerbung an Künstler vergeben.

Für den Liederabend „Wir Huren – Ein musikalischer Beitrag zur Rehabilitation einer verfemten Berufsgruppe“ sind Eva Engelbach und Marcel Weinand in die dunklen Ecken von St. Pauli abgetaucht. Mit dem Programm möchte das Duo dem Berufszweig mit dem schlechten Ruf einen „musikalischen Liebesdienst“ erweisen. Neben der Theaterminiatur haben Engelbach & Weinand jedoch noch einiges mehr geplant: Insgesamt zwei Wochen lang besetzen sie unter dem Motto „Vivarium – Ein Künstlerduo in seinem natürlichen Lebensraum“ jenen Pop Up Raum. Noch bis zum 6. Mai sind die beiden hier zu treffen und offen für Gespräche mit Interessierten.

Zusätzlich zu „Wir Huren“ präsentiert das Künstlerduo noch zwei weitere Stücke aus seinem Repertoire: „Der Taschenhonka – Ein moralisches Lehrstück mit Musik“ (27. April, 15 Uhr) und „Draußen vor der Tür – Ein konzertantes Zweimannfrontkabarett nach Wolfgang Borchert“ (4. u. 5. Mai, jeweils 20 Uhr).

Um 14 Uhr gibt es täglich ein gemeinsames Mittagessen mit den Künstlern, die sogenannte Fütterungszeit. Jeder Tag steht dabei unter einem anderen Motto: Vom Fischtag über Instantgerichte, vegetarisch, Süßkram oder Eintopfgerichte ist alles dabei. An den Nachmittagen werden Proben, Aufführungen oder Gesprächskreise zum Thema „Leben & Arbeit“ veranstaltet.

Am Dienstag, 30. April (22 Uhr), laden die Künstler zum gemeinsamen Tanz in den Mai. Zum Abschluss am Montag, 6. Mai, wird es um 18 Uhr eine große Tombola geben.