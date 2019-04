Studierte Jazzmusiker, die lieber einen Sound zwischen Motown-Soul und Beatles­ kreieren: Das Quintett Lake Street Dive aus Boston (Massachusetts) sorgt mittlerweile seit 15 Jahren für so qualitative wie mitreißende Retro-Pop-Unterhaltung. „Free Yourself Up“ ist die Devise am heutigen 27. April in der Markthalle.

Lake Street Drive, River Whyless am Sa 27.4., 20 Uhr, Markthalle (U Steinstraße), Klosterwall 11, Karten zu 23,20 Euro im Vorverkauf