Angeschält und angezapft in der Ratsherrn Brauerei

Klar, „es gibt kein Bier auf Hawaii.“ Zumindest, wenn man dem legendären Sänger und Pianisten Paul Kuhn und dessen gut 55 Jahre altem Schlager glauben darf. Aber in Hamburg? 500 Brauereien wie vor Jahrhunderten zu Zeiten der Hanse, als Hamburg nur etwa 20.000 Menschen lebten, finden sich in der Freien und Hansestadt nicht mehr. Zudem hat ein dänischer Nachbar (Carlsberg) sogar die Hamburger Traditionsmarken Holsten und Astra geschluckt. Auch deshalb sind große Festivals wie der Welt-Astra-Tag an den St. Pauli-Landungsbrücken oder das dreitägige Holsten Brauereifest auf dem Werkshof in Altona mit internationalen, nationalen und lokalen Musikgrößen wie Danko Jones. Itchy Poopzkid, Bela B., Madsen, Le Fly oder dem unvermeid­lichen Lotto King Karl vorerst passé.

Doch ein Ende der Durststrecke scheint erreicht. Die Ratsherrn Brauerei lässt wieder von sich schmecken und hören. Seit 2012 braut die jetzt fast 70 Jahre alte Hamburger Biermarke, die ihre beste Zeit als Premiumprodukt mit den feinwandigen Gläsern in den 70ern hatte, in den Schanzenhöfen Gerstensaft unter ihrem traditionsreichen Namen. Und weil das längst nicht alles ist, lädt Ratsherrn am Sonnabend, 27. April, zum ersten Spargel- und Bierfest in den Ex-Viehmarkthallen.

15 Sorten umfasst das Biersortiment mit diesem Markennamen bereits, darunter Pilsener, Hamburger Lager Zwickel und Pale Ale. Beim ersten Spargel- und Bierfest wird das Rauch-Pilsener „Smoked“ vorgestellt, das sechste Bier der sogenannten New-Era-Pilsener-Serie. Außer dem neuen „Smoked“ Pilsener gibt es das traditionelle Ratsherrn oder das biozertifizierte „Organic Ale“ vom Fass. Die Preise liegen zwischen 1 Euro und 2 Euro (für 0,1 l) und 3 und 5 Euro (0,3 l), Tasting-Gläser gibt es gegen Pfand.

Zudem sollen sich die Schanzenhöfe und das angegliederte Braugasthaus Altes Mädchen für einen Tag in einen Bauernhof mitten in der Stadt verwandeln – mit Programm für Groß und Klein. Im Mittelpunkt steht der Spargel, noch immer das beliebteste Frühlingsgemüse der Deutschen. Zur Eröffnung der diesjährigen Spargelsaison putzt sich der Online-Hofladen Frischepost heraus, an den Marktständen können sich Gemüsefreunde mit den Landwirten austauschen. Für eine gute, womöglich sogar die beste Bohne sorgt die Hamburger Rösterei Elbgold, und im Alten Mädchen gibt es dazu Kuchen oder zum Bier hausgemachtes Spargel-Brot vom Brot-Sommelier Sascha Schäfer – auch diesen Beruf gibt es. Kollegen von ihm informieren in Workshops über Spargel, Bier oder Food-Painting, über regionale Produkte und Nachhaltigkeit,

Ach ja, die Musik: Wie es sich für einen temporären Bauernhof gehört, ist sie beim Spargel- und Bierfest handgemacht. Im Innenhof spielen die Hamburger Nachwuchskünstler Days of Haze und Khalil Kry – alles recht entspannt. Die großen, vor allem lauten Zeiten sind vorbei. Hauptsache, das Bier fließt – in Maßen.

Spargel- und Bierfest am Sa 27.4., 12 bis 20 Uhr, Ratsherrn Brauerei/Schanzenhöfe (U/S Sternschanze), Lagerstraße 30a, Eintritt frei