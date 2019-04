Konzert-Tipp The X-Factor Star Lucy Spraggan in der Nochtwache

„Unbedingt vormerken!“, schrieb ein Abendblatt-Kollege nach Lucy Spraggans Auftritt im Vorprogramm von Melissa Etheridge im März im Mehr! Theater. Bitte schön: Am 25. April kommt die Sängerin und Songwriterin aus Sheffield wenige Tage vor Veröffentlichung des neuen Albums „Today Was A Good Day“ (3. Mai) in die Nochtwache.