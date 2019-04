Das Leben des kleinen Drachen Kokosnuss könnte so schön sein, wenn er nicht unter Höhenangst leiden würde. Da das als Flugdrache ein Problem ist, will sein Freund Dieter ihm das Fliegen beibringen. Ob Kokosnuss die Flugprüfung trotz aller Gefahren besteht, zeigt die Kammerpuppenspiele Bielefeld am heutigen Freitag.

Der kleine Ritter Kokosnuss Ab 4 Jahren, Fr 19.4., 11, 14 und 16.30 Uhr, Die Burg – Theater am Biedermannplatz (Bus 171, 261), Volkmannstraße 6, Karten ab 12,60 Euro