Ex-Accept-Sänger Udo Dirkschneider trat 2015 mit dem Musikkorps der Bundeswehr in Wacken auf, und jetzt lässt sich auch Accept klassisch begleiten: Zusammen mit dem Orchestra of Death gibt es die metallisch-symphonische Dröhnung am heutigen 22. April im Mehr! Theater am Großmarkt – „Restless And Wild“.