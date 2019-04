Nicole Atkins, Jahrgang 1978, stammt aus New Jersey.

Konzert-Tipp Edelster Americana-Sound mit Nicole Atkins in der Nochtwache

In der Entzugsklinik traf Nashville-Chanteuse Nicole Atkins 2015 einen bekannten Hip-Hop-Produzenten, der ihr riet, vom Indierock zu lassen und das zu werden, was sie ist: eine Soulsängerin. Und Soul sowie edelste Americana sang sie 2017 auf dem Album „Goodnight Rhonda Lee“ derart gut, dass ein Besuch in der Nochtwache Pflicht ist.