Kabarett-Tipp Till Reiners zeigt in aller „Bescheidenheit“ Neues

Stille, Muße, Andacht? Nicht im Polittbüro. Am heutigen Donnerstag zeigt der oft ausgezeichnete Wahlberliner Till Reiners in aller „Bescheidenheit“ Neues. Danach spielen Lisa Politt/Gunter Schmidt ihr Weihnachts-Special. Ob Nächstenliebe oder Auferstehung – schlechte Witze aus guten Gründen gebe es immer, so Politt.

"Bescheidenheit“ Premiere Do 18.4. „Ruhe jetzt – Mutti singt!“ Fr 19. bis So 21.4., jeweils 20 Uhr, Polittbüro (U/S Hbf.), Steindamm 45, Karten 15, ermäßigt 10 Euro und 20,, ermäßigt 15 Euro unter T. 28 05 54 67