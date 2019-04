Er ist 15.000 Kilometer weit gefahren und hat in 414 Tagen 15 Länder durchquert. In Afrika. Mit dem Fahrrad. Der Hamburger Anselm Pahnke hat das Abenteuer gesucht, Herausforderungen angenommen, Hilfsbereitschaft erfahren und auch sich selbst gefunden. Und er hat den Film „Anderswo. Allein in Afrika“ gedreht, den er an diesem Montag im Zeise und am Dienstag Abaton persönlich vorstellt.

„Anderswo. Allein in Afrika“ Mo 15.4., 20.00, Zeise; Di 16.4., 20.00, Abaton