Schöner Shoppen im quirligen St. Georg

Mehr als 40 kunsthandwerkliche Stände sind bis Sonntag für Besucher in der Koppel 66 in St. Georg zu entdecken.

Ostern steht vor der Tür. Wer seinen Liebsten etwas zu diesem Fest schenken möchte, der ist mitten in St. Georg gut aufgehoben, wenn an diesem Freitag die Frühjahrsmesse ihre Pforten öffnet. An drei Tagen zeigen ausgewählte Kunsthandwerker in der Koppel 66 ihre neuen und auch besten Ideen. Auf vier Ebenen kann man im denkmalgeschützten Haus für Kunst & Handwerk zwischen Mal-Ateliers und Werkstätten flanieren, ringsherum breiten mehr als 40 Aussteller auf den großzügigen Galerien ihre Kreationen aus. Und das in angenehm entspannter Shopping-Atmosphäre.

Die Künstler kommen aus ganz Deutschland und jenseits deutscher Grenzen. Neun der eingeladenen Kunsthandwerker haben noch nie in der Koppel 66 ausgestellt, wie etwa die Modedesignerin Christina Bandzsus, die bestickte Kissen fertigt. Oder Susanne Schwarz und Hergen Böttchen die humorvolle, künstlerische Tierskulpturen und gedrechselte Holzgefäße und Pfeffermühlen präsentieren.

Neu in der Koppel 66 ist auch die Siebdruckwerkstatt von Susanne Kühn, die zur Messe eine Dreier-Ausstellung zeigt. Ihre handgedrucktes Textildesign, Hanjo Bergeests nachhaltige Möbel und Kleider von Annette Schützenmeister werden in einer fantasievollen Inszenierung präsentiert.

Bekannte Exponate und etwas Lustiges

Wer bekannte Exponate und etwas Lustiges sucht, ist bei Maria Barleben gut aufgehoben. Die gebürtige Münsteranerin näht ihre drolligen Klappmaulpuppen aus hochwertigen Naturstoffen wie Mohair- und Alpakawolle. Sie sind an die Naturvorbilder angelehnt und nicht überzeichnet. Die Figuren überzeugen mit großer mimischer Ausdruckskraft und laden zum Spielen ein.

Wer hingegen den Sommer, die Grill-Saison im Garten oder den Urlaub kaum erwarten kann, für den sind womöglich die modischen Sommerhüte und -mützen von Silvia Bundschuh genau das Richtige. Zudem gibt es funktionale puristische Rucksäcke von Christine Thomas oder auch mit traditionellen Küchenmotiven handbedruckte Servietten und Tischwäsche von der Hamburger Manufaktur Unikat Luckner.

Da all das Stöbern und Schlendern von Stand zu Stand natürlich irgendwann müde und hungrig macht, kann man sich im gemütlichen Café Koppel ausruhen und stärken. Hier gibt es vielseitige vegetarische Leckereien – herzhaft oder süß. Zusätzlich bietet in der oberen Galerie ein brasilianisches Café neben einer heißen Gemüsepfanne auch andere landestypische Imbisse an. Und am Sonntag ab 12 Uhr gibt es sogar klassische Klaviermusik von Künstlerinnen der GEDOK, dem Hamburger Künstlerinnen-Verband, der seine Produzentinnen-Galerie im Haus betreibt.