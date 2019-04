Dieter B. Herrmann, Gründungsdirektor des Zeiss-Großplanetariums in Berlin.

Das Datum des Osterfestes wechselt jedes Jahr. Warum das so ist, erläutert Dieter B. Herrmann (Foto), Gründungsdirektor des Zeiss-Großplanetariums in Berlin, an diesem Freitag im Planetarium Hamburg. Hinweis: Es hängt vom Vollmond nach dem Frühlingsbeginn ab.

„Das Osterfest zwischen Bibel und Kalender“ Fr 12.4., 19.30 Uhr, Planetarium (Bus 20, 179), Linnering, Karten zu 11, ermäßigt 7 Euro unter T. 428 86 52 10