„Soy de Cuba“ heißt „Ich komme aus Kuba“. Zum dritten Mal ist das Tanz-Musical in Deutschland zu erleben, an diesem Freitag wie schon 2017 im Mehr! Theater. Das Stück erzählt die Liebesgeschichte der jungen Frau Ayala, die sich in den Choreografen Mario (Foto) verliebt. So gehen Latino-Rhythmen mitten ins Herz.

„Soy de Cuba“ Fr 12.4., 20 Uhr, Mehr! Theater am Großmarkt (Bus 3), Banksstraße 28, Karten ab 31 Euro