Rumpf und Rattles: Hamburger Rock-Legenden

„Singing Songs“ hieß ein Stück auf Frumpys dritten Album „By The Way“ aus dem Jahr 1972. Die Band gibt es schon lange nicht mehr, aber ihre charismatische Sängerin Inga Rumpf ist immer noch unterwegs: mit Songs aus ihrer Zeit mit Frumpy, der Nachfolge-Band Atlantis und mit Nummern, die später entstanden sind. Wenn Inga Rumpf am 8. Dezember wieder in der Fabrik gastiert, wird mit dem Organisten Jean-Jacques Kravetz ein alter Mitstreiter aus den 70er-Jahren als Gaststar mitspielen. Zu Rumpfs Freunden gehört auch der seit Langem in Deutschland lebende US-Sänger und Entertainer Ron Williams. Er ist so etwas wie Rumpfs schwarzer Bruder im musikalischen Sinn. Soul und Blues waren für die Sängerin, Jahrgang 1946, immer von großer Wichtigkeit.

Konzerte mit Inga Rumpf sind eine Zeitreise, die weit zurückführt bis in die 60er-Jahre. Damals startete die Seemannstochter mit der tiefen Stimme ihre Karriere bei der Folk-Gruppe City Preachers. Bei Frumpy und Atlantis wurde sie zu einer Predigerin eines erdigen Rhythm ’n’ Blues und avancierte zu Deutschlands herausragender Rock-Stimme. Bis heute gehört Tina Turner, für die Inga Rumpf den Song „I Wrote A Letter“ schrieb, zu ihren Idolen. Wer weiß, was sie sich überlegt hat, wenn sie gemeinsam mit Ron Williams hinterm Mikrofon steht. Da ist so manche soulige Coverversion denkbar. Freuen können sich ihre treuen Fans natürlich nicht nur auf „Singing Songs“. Vor einem Jahr hatte sie auch „Take Care Of Illusion“, „How The Gypsy Was Born“ und „Get On Board“ im Repertoire.

Am selben Abend steht auch eine andere legendäre Hamburg-Beat-Kapelle auf einer Bühne in der Hansestadt. The Rattles, 1960 von Achim Reichel und Herbert Hildebrandt gegründet, spielen im Downtown Bluesclub im Landhaus Walter. Reichel hatte die Band noch in den 60er-Jahren verlassen, um eine erfolgreiche Solokarriere zu starten, Bassist Hildebrandt ist immer noch dabei und hält zusammen mit Schlagzeuger Dicky Tarrach die Rattles am Leben. Tarrach gehörte zwar nicht zu den Gründern, doch er trommelt seit 1963 für das Quartett, das mit den Beatles auf England-Tournee gewesen ist. Nach der ersten Auflösung 1977, vielen Umbesetzungen und einer Reunion-Tour mit Reichel in den 80ern spielt die Combo seit den 90er-Jahren ziemlich unverändert zusammen. Gitarrist Manne Kraski kam 1990 hinzu, mit Eggert Johannsen haben die Rattles seit 1994 auch wieder einen starken Sänger, der zudem noch Rhythmusgitarre spielt.

Im Programm der Rattles finden sich viele ihrer frühen Hits wie „The Witch“, das 1971 ihr größter Single-Erfolg war. Auch „Come On And Sing“, „Love Of My Life“ und „La La La“ aus der Reichel-Zeit stehen auf der Set-Liste. Die Rattles musizieren im Geist der 60er-Jahre und des legendären Star-Clubs. Wenn sie „Twist And Shout“ oder „Johnny B. Goode“ anstimmen, ist das wie ein Trip mit der Zeitmaschine zurück.

Inga Rumpf & Friends Sa 8.12., 21.00, Fabrik (S Altona), Barnerstraße 36, Karten zu 29,- im Vorverkauf; www.ingarumpf.de

The Rattles Sa 8.12., 20.00, Landhaus Walter (U Borgweg), Otto-Wels-Straße 2, Karten zu 28,20 im Vorverkauf; www.rattles.de

