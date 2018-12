Ein Print von Antonio del Prete – zu sehen in der Galerie Anne Moerchen

Kunst. Auch in diesem Jahr findet in der Galerie Anne Moerchen der „Advent-Cocktail & Art“-Abend statt, bei dem es mit Prints von Inga von Dingenskirchen und Antonio del Prete (Foto) poppig und farbintensiv wird. Die Brasilianerin Margot Jabbour präsentiert vier ihrer Werke des zeitgenössischen Impressionismus

in der Ausstellung.

„Advent-Cocktail & Art“ Mo 3.12., 19.00–21.00, Galerie Anne Moerchen (Bus 109), Maria-Louisen-Str. 27

( hpdo )

