Filmkonzert-Tipp Chaplins Stummfilmkomödie "The Circus" in der Laeiszhalle

Die Symphoniker Hamburg begleiten am heutigen Donnerstag in der ­Laeiszhalle Charlie Chaplins 1929 oscarprämierten Film "The Circus" mit der Original-Filmmusik. Die Musik schrieb Chaplin übrigens selbst, der in dem Klassiker in seiner Paraderolle des Tramps zu sehen ist.

"The Circus" Do 31.5., 20 Uhr, ­Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, Karten 25,30 bis 36,30 Euro

