Berliner Stammzellformation gastiert im Schmidtchen

Wenn sich eine Gruppe den Namen Stammzellformation gibt, führt es etwas im Schilde – etwas Satirisches. Das gleichnamige Berliner Trio um den Texter und Komponisten Tom van Hasselt, als Klavierkabarettist einst Gewinner des "Jugend kulturell"-Förderpreises, zeigt es in "Mamma Macchiato".

Nach der Hamburg-Premiere im vergangenen Herbst im Schmidtchen kommt das Trio aus der Hauptstadt an diesem Mittwoch und Donnerstag mit der schwarzen und bittersüßen Musicalkomödie erneut ins Klubhaus am Spielbudenplatz – mit einer speziell auf die Hansestadt abgestimmten Fassung. Statt in einen Laden im Berliner Kollwitz-Kiez spielt "Mamma Macchiato" in einem Café im Schanzenviertel. Hier kreieren Thomas, Simone und die unglücklich in ihn verliebte Ost-Praktikantin Helena aus der Not heraus ein geheimnisvolles neues Latte-Rezept für den bei Szene-Schlaffis und Jung-Müttern so begehrten Milchkaffee. Und hier kriegt die Bionade-Bohème buchstäblich ihr Fett weg. Außer van Hasselt singen und spielen – das passt – die gebürtige Wienerin Nini Stadlmann und die aus dem Schmidt und Tivoli dank ihrer Rock-Röhre bestens bekannte Franziska Kuropka ("Es war einmal", "Heiße Ecke", "Cindy Reller")

Politischer wird es von Donnerstag an auf Hamburgs Theaterschiff. Der dortige künstlerische Leiter Michael Frowin gibt wieder mal in seiner Rolle als Merkels Fahrer Gas – wobei: Frowins drittes Soloprogramm heißt "Der Kanzerlchaffeur ... bremst für Deutschland". Und als solcher lebt und arbeitet er gern in einer Welt, die so berechenbar ist wie Merkels Gesichtsausdruck – zumindest bisher. Regie führt Hans Holzbecher.

"Mamma Macchiato" Mi 4..4., 19 Uhr, Do 5.4., 20 Uhr Schmidtchen, Spielbudenplatz 21/22, Karten zu 20 bis 25 Euro unter T. 31 77 88 99; www.tivoli.de "Der Kanzlerchaffeur ... bremst für Deutschland" Premiere Do 5.4., 19.30 Uhr, auch Fr 6.4., 14./15.4., bis 14.6., Theaterschiff, Holzbrücke 2, Karten zu 10 (ermäßigt) bis 29 Euro unter

T. 69 65 05 60; www.theaterschiff.de

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.