Für nicht wenige Fans von Toto sind die ersten vier Alben mit Bobby Kimball (Foto) am Mikro die besten der US-Rockband. Von 1976 bis 1984 und von 1998 bis 2008 sang Kimball "Rosanna", an diesem Mittwoch singt er im Downtown Bluesclub mit seiner eigenen Band Men Behind Songs von Toto und aus seiner Solokarriere.



Bobby Kimball Mi 4.4., 20 Uhr, Downtown Bluesclub, Otto-Wels-Straße 2, Eintritt 45 Euro

( tl )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.