Natia Todua gewann 2017 bei "The Voice of Germany"

Konzert-Tipp Finalisten von "The Voice of Germany" auf Tour

"The Voice" auf Tour

Pop. Auch dieses Jahr gehen die Finalisten der Castingshow "The Voice of Germany" nach dem Staffelfinale auf Tour. Diesen Sonnabend treten Siegerin Natia Todua (Foto) sowie Benedikt Köstler, Anna Heimrath, Dzenan Buldic, Lara Samira Will und Gregor Hägele im Mehr! Theater am Großmarkt auf.



The Voice of Germany – Live in Concert Sa 6.1., 14.30, 19.30, Mehr! Theater am Großmarkt (Bus 3), Banksstraße 28, Karten ab 39,90

( tl )

