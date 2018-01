David Bowie unter der Discokugel im Nachtasyl

Im Nachtasyl über dem Thalia Theater steigt eine Tribute-Party in Gedenken an den 2016 gestorbenen Popstar.

Party. Er war der Mann, der auf die Erde fiel. Er war absoluter Beginner, Romantiker und Rebell. Er war Ziggy Stardust, Halloween Jack und Major Tom. Er war Musiker, Schauspieler, Stilikone und Sichselbsterfinder. Als David Bowie am 10. Januar 2016, zwei Tage nach der Veröffentlichung seines Albums "Blackstar", an Leberkrebs starb, legte sich eine tiefe Traurigkeit über die Popwelt. Doch der Brite lebt in seiner mannigfaltigen Musik weiter. Und diese vielen verschiedenen Sounds und Songs gilt es zu feiern.

Anlässlich Bowies ersten Todestages hatten die Hamburger DJs Marco Flöß und Jojo Brandt bereits zur Tri­bute-Party ins Nachtasyl geladen. Der elegante wie traumschöne Club über dem Thalia Theater passt perfekt, um Bowies Werk auf die Tanzfläche zu bringen. Und nicht nur das. Neben Hits und seltener gehörten Titeln Bowies spielten die Musikexperten auch Songs von Weggefährten wie Iggy Pop, Lou Reed oder Brian Eno und von Künstlern, die eindeutig durch den 1947 geborenen Popstar inspiriert wurden.

Dieser fulminante Mix ist diesen Sonnabend erneut zu erwarten, wenn Flöß und Brandt zu "The 2nd return of the Thin White Duke" laden – und zwar wieder ins Nachtasyl. Es kann also gut passieren, dass vor Bowies "Rebel Rebel" eine Nummer wie "Pumping On Your Stereo" von Supergrass erklingt und danach "Till The End Of The Day" von den Kinks. Bei der Premiere der Bowie-Party 2016 versammelten sich jedenfalls so unterschiedliche Nachtschwärmer, als sollten sich all die Phasen Bowies unter der Discokugel vereinen: Punks und Rocker, Nerds und Normalos, Glamour-Boys und Glitter-Girls. In diesem Sinne: Let's Dance!

David Bowie-Tribute-Party "The 2nd return of the Thin White Duke" Sa 6.1., 22.00, Nachtasyl (U/S Jungfernstieg),

Alstertor, Eintritt: 6,-; www.thalia-theater.de

