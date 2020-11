Hamburg. Was mich immer wieder erstaunt, ist, wie wenige Menschen sich lustvoll an die Bereitung von Schmorgerichten wagen. Dabei sind Schmorgerichte häufig einfach zuzubereiten, sehr köstlich und ausgesprochen dankbar in der Handhabung: Einmaliges Aufwärmen macht sie in der Regel noch leckerer, und sie lassen sich prima portionsweise einfrieren oder einwecken.

Deswegen empfehle ich Ihnen auch bei meinem heutigen Rezept, einfach die doppelte Menge zu machen, also es für acht Personen zu kochen. Die Arbeit ist im Prinzip die gleiche, aber Sie haben noch ein paarmal mehr eine leckere Mahlzeit in petto.

Ein besonders geglücktes Schmorgericht ist Ossobuco alla Milanese – das haben Sie bestimmt auch schon mal beim Lieblingsitaliener genossen, nicht ahnend, wie leicht die Zubereitung zu Hause eigentlich fällt. Der Begriff Osso buco bedeutet wörtlich „Knochen mit Loch“, nach dem Hohlknochen, der die im Gericht verwendete Kalbshaxe durchzieht.

Und damit sind wir beim einzigen logistisch kniffligen Punkt – denn Sie müssen sich beim Schlachter oder der Fleischabteilung Ihres Vertrauens (auch gehobene Edeka- und Rewe-Märkte sind da häufig ziemlich gut aufgestellt) rechtzeitig Beinscheiben vom Kalb bestellen und in 4–5 cm dicke Scheiben à 300–350 g sägen lassen. Man rechnet eine Scheibe pro Person, aber so ein, zwei Extrascheiben on top gehen nach meiner Erfahrung bei guten Essern auch schon mal weg.

Diese Zutaten benötigen Sie für vier Personen:

Der Rest der Zutaten ist einfach zu beschaffen. Sie benötigen für vier Leute ca. 200 g Möhren, 200 g Staudensellerie, eine Dose (425 ml) geschälte Tomaten, zwei mittelgroße Zwiebeln, Meersalzflocken, reichlich Schwarzen Pfeffer aus der Mühle, drei Esslöffel gutes Olivenöl, einen gehäuften Esslöffel oder eine ganz kleine Dose Tomatenmark, einen Teelöffel Mehl, 500 ml Gemüsebrühe, 150 ml trockenen Weißwein, acht Knoblauchzehen, ca. 20 Rosmarinnadeln, zwei bis drei Lorbeerblätter, ein halbes Bund glatte Petersilie und eine unbehandelte Zitrone. So, und nun munter ans Werk!

Als Erstes schälen und putzen Sie die Möhren, die Zwiebeln und die Sellerie und schneiden sie in kleine Würfel. Sechs der Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Die Tomaten lassen Sie abtropfen, fangen den Saft auf und zerkleinern die Tomaten. Die Beinscheiben waschen Sie, tupfen sie trocken und schneiden rundherum die Haut dreimal ein, damit sie sich nachher im Bräter nicht wellen.

Nun reiben Sie die Beinscheiben ordentlich mit Meersalzflocken und Pfeffer aus der Mühle und wälzen sie lustvoll in dem Mehl. Sodann erhitzen Sie die drei Esslöffel Olivenöl in einem Bräter, braten die Beinscheiben darin kurz an und nehmen sie anschließend wieder raus. Nun dünsten Sie die Zwiebeln, den Knoblauch und die fein gehackten Rosmarinnadeln im Bräter an, geben das Gemüse, die geschälten Tomatenwürfel, deren Saft und das Tomatenmark dazu, lassen das Ganze kurz ziehen. Sodann geben Sie die Lorbeerblätter, die Gemüsebrühe und den Wein dazu, verrühren alles und schmecken noch mal mit Meersalzflocken und reichlich Pfeffer aus der Mühle ab.

Nun kommen die Beinscheiben wieder drauf und ein Deckel uffs Janze. Derweil hatten Sie vorsorglich schon Ihren Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, sodass Sie den Bräter mit Deckel nun hineinschieben und alles ca. 1,5 Stunden schmoren lassen können. Danach ist Ihr Ossobuco wie von Zauberhand fertig und schmurgelt munter im Bräter vor sich her.

Den letzten Pfiff gibt die klassische Gremolata

Den letzten Pfiff gibt Ihrem Ossobuco aber die klassische Gremolata, die Sie während der Schmorphase im Ofen entspannt zubereiten können: Dafür nehmen Sie die zwei einsam verbliebenen geschälten Knoblauchzehen und hacken sie gemeinsam mit den gezupften Petersilienblättchen ganz fein. Die Zitrone waschen und trocknen Sie, dann reiben Sie die Schale dünn ab.

Knoblauch, Petersilie und Zitronenschale werden nun gemischt und über das Fleisch gestreut. Da das ein recht helles Schmorgericht ist, passen perfekt etwas gehaltvollere Weißweine dazu wie ein gehobener Weißburgunder, gern mit etwas Holz, ein gereifter Chardonnay, ein großes Gewächs vom Silvaner, ein Roero Arneis oder ein Pinot Bianco oder Grigio aus dem Collio. Sie können aber auch einen nicht zu tanninlastigen Roten wie einen Pinot Noir, eine Valpolicella Classico, einen Barbaresco oder einen Rioja Crianza dazu genießen. Als gemütliche Beilagen funktionieren hervorragend Kartoffelpüree, Selleriepüree oder die Königscuvée Kartoffel-Sellerie-Püree.

Und wenn Sie das so lesen, beschleicht Sie vielleicht schon ein Hauch einer Ahnung, worum es nächste Woche an dieser Stelle wohl gehen mag.