Hamburg. Das weisse haus an der Elbe, das sich in der Schreibweise ein wenig und in der Dimension ein kleines bisschen mehr vom berühmten Sitz des amerikanischen Präsidenten am Potomac River unterscheidet, hebt sich in einer anderen Kategorie entscheidend ab: Man setzt auf Kontinuität.

Melinda und Martin Weichelt, die seit Juni 2019 als „first couple“ das kleine, aber feine Restaurant regieren, wurden wiedergewählt: In der 18. Staffel des Lieblingsmenüs, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Aktionen das Hamburger Abendblatts, sind sie erneut dabei. „Das gesamte Team freut sich, dass wir die Lieblingsmenü-Gäste wieder mitnehmen dürfen auf eine Reise, die Europa und Asien verbindet“, sagt Küchenchef Martin Weichelt.

Fusion norddeutscher und japanischer Einflüsse

Der Auftakt: Lauchsüppchen mit Kabayaki (gegrillter Aal) und gepickelter Birne (v.l.).

Foto: Magunia/Funke

Die Fusion norddeutscher und japanischer Einflüsse zeichnet auch schon die Vorspeise aus: Serviert wird ein cremiges Lauchsüppchen mit Kabayaki, also mit gegrilltem und angeräuchertem Aal. Ein Genuss! Denn zu den Grillaromen passen die leicht süßliche, japanische Sauce und die gepickelte Birne perfekt. Nach frischen Äpfeln und reifer Aprikose duftet der Riesling Spätlese trocken „Alte Reben“ (2019) vom Weingut Hauck in Rheinhessen, den die Kenner von Rindchen’s Weinkontor zum Auftakt ausgewählt haben.

Der beliebte Klassiker: Sashimi vom Thunfisch.

Foto: Magunia/Funke

Im zweiten Gang wird ein „Renner“ serviert, wie Melinda Weichelt das unangefochtene Lieblingsgericht der Stammgäste nennt: butterzartes Sashimi vom Thunfisch, der von allen Seiten scharf angebraten wurde, mit Quitten-Sake-Nussbutter, einer asiatisch interpretierten Version der klassischen Beurre Blanc, wie man sie aus der französischen Küche liebt, dazu Hummermayonnaise und ein Gurken-Ingwer-Salat, der Frische und Schärfe perfekt ausbalanciert. „Das ist uns ganz gut gelungen, glaube ich“, sagt Martin Weichelt und betont die Teamleistung in Küche und Service. Im Glas passt dazu der Verdicchio dei Castelli di Jesi „Via Condotto“ (2019) von der Tenuta Musone in Marken. Der Mittelitaliener erinnert an einen Tag am Meer und begleitet mit seiner lebhaften Fruchtigkeit den Fischgang.

Der Zwischengang: Pastasotto mit Scamorza-Käse saurer Sahne und Kresse.

Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Mediterran geht es dann auch weiter, denn im dritten Gang setzt das Küchenteam auf einen Klassiker der italienischen Küche. Gereicht wird Pastasotto, also Risotto aus reisähnlichen Nudeln, die ihren Geschmack aus dem Scamorza ziehen. Denn der (in diesem Fall geräucherte) Kuhmilchkäse, verwandt mit dem bekannteren Mozzarella, bringt eine angenehm pikante Note mit, die durch das Räuchern noch mehr Kraft entwickelt. Schmeckt, verfeinert mit saurer Sahne, herrlich schlonzig, und man kann sich vorstellen, dass man davon schnell glücklich satt werden könnte. Passenderweise bringt dann auch der 2019er Chardonnay „Le Confidentiel“ von Joseph Castan aus dem Languedoc-Roussillon in Frankreich viel Schmelz mit. Fruchtstark, mit dem Aroma von Pfirsich und Blüten, muss er sich vor dem kräftigen Gang nicht verstecken.

Klassiker: Zwölf Stunden geschmorte Ochsenbäckchen

Der Hauptgang: Ochsenbäckchen mit Zweierlei vom Blumenkohl.

Foto: Magunia/Funke

Im Hauptgang dürfen sich die Gäste in dem puristisch-modern gestalteten Gastraum, dessen Wände wechselnde Werke der Hamburger Künstlerin Friederike von Vultejus schmücken, auf einen wahren Klassiker der deutschen Küche freuen. Martin Weichelt hat sich in seinem aktuellen Lieblingsmenü für zwölf Stunden (!) im eigenen Fond geschmorte Ochsenbäckchen entschieden, die mit Rote-Bete-Reduktion serviert werden, die übrigens aus Bio-Demeter-Saft hergestellt wird. Dazu gibt es Zweierlei vom Blumenkohl, Püree und gebratene Röschen. Und Achtung, wenn Sie die Kartöffelchen aufschneiden! Das sind nämlich gar keine, sondern als Kartoffeln getarnte Cidreäpfel ...

Ein starker Hauptgang, der einen starken Partner im Glas braucht. Deshalb haben sich die Sommeliers von Rindchen’s Weinkontor für den 2019er Violon d’Ingres Rouge, Domaine Le Grand Castelet, aus der französischen Provence entschieden. Beeren, Karamell und viele Kräuter – das sei der „wilde, vom Mistral aufgewirbelte Duft des Rhône-Deltas“, sagen die Kenner. Am Gaumen seien die geschliffenen Tannine ebenso präsent wie die pfefferscharfe Frucht dieses Roten. Man kann auch sagen: Passt. Schmeckt. Und dass „Violon d’Ingres“ aus dem Französischen übersetzt so viel wie Lieblingshobby heißt, ergibt auch Sinn. Jedenfalls wenn bei der Freizeitbeschäftigung ein solch erstklassiger Rotwein herauskommt.

Kaffee in Kuchenform zum krönenden Abschluss

Bis Ende April 2021 können Feinschmecker das Lieblingsmenü im weissen haus genießen – selbstverständlich immer unter Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln. „Wir sind ein kleines Haus und können nach der Öffnung wahrscheinlich nur maximal 35 Gäste zeitgleich bewirten“, sagt Melinda Weichelt, die in verschiedenen Luxushotels arbeitete, ehe sie sich mit ihrem Mann selbstständig machte. Eine frühe Reservierung lohnt also – insbesondere für Wunschtermine am Wochenende.

Dessert: Schokoladen-Mokka-Tarte mit Beeren und Vanilleeis.

Foto: Magunia/Funke

Zum Abschluss gibt es Kaffee – in Kuchenform. Und diese Schokoladen-Mokka-Tarte schmeckt auch allen, die vielleicht sonst lieber Tee trinken. Dazu werden reife rote Beeren gereicht, die mit einem gereiften Balsamico und Portwein für mindestens 48 Stunden eingelegt wurden. Das hausgemachte Vanilleeis ist ohnehin ein Klassiker.

Ja, Schokolade, Mokka … Was fehlt da eigentlich noch zum ganz großen Glück? Madeira natürlich! Der Madeira Reserve Sweet (fünf Jahre) von Borges aus Portugal verströmt den Duft von Orangen, Aprikosen und Karamell. Was will man mehr? Vielleicht als Weihnachtsgeschenk einen Gutschein für das Lieblingsmenü im weissen haus.

