Minister Lorenz Caffier bei Auffahrunfall leicht verletzt

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist mit seinem Dienstwagen in einen Unfall auf der Autobahn 24 verwickelt worden. Das Innenministerium bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Demnach hat sich der Unfall bereits am Montag vor einer Woche ereignet. Es handelte sich um einen Auffahrunfall, weil ein vorausfahrender Wagen unvermittelt die Spur gewechselt hatte. Verletzt wurde niemand, Caffier ließ sich wegen Rückenbeschwerden vorsorglich medizinisch untersuchen.

Erst im Januar wurde die damalige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Autounfall verletzt. Die CDU-Politikerin war auf dem Weg zu den Sondierungsgesprächen mit der SPD in Berlin und musste für mehrere Tage ins Krankenhaus.

( dpa )

