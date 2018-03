Behinderungen auf der A20 durch brennenden Sattelzug

Schönberg. Ein brennender Sattelzug sorgt seit dem frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn A20 im Bereich Schönberg für Verkehrsbehinderungen. Der Lkw fing gegen 1.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen Feuer. Das mit einer unbekannten Menge Aluminium beladene Fahrzeug war in Richtung Lübeck unterwegs.

Wegen der starken Rauchentwicklung kam es auch zur Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs in Richtung Rostock. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtichtung Lübeck zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Lüdersdorf auf einen Fahrstreifen verengt. Die Räumung der Unfallstelle soll noch bis 17 Uhr andauern. Bis dahin gilt die Umleitungsempfehlung, die Autobahn an der Ausfahrt Schönberg zu verlassen und bei Lüdersdorf wieder aufzufahren.