Nach der Schießerei sucht die Polizei am Tatort nach Spuren.

Polizei Hamburg Mann schießt in Rahlstedt auf Polizisten

Hamburg. Am Donnerstagabend sind an der Nienhagener Straße in Rahlstedt Schüsse gefallen. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage mitteilt, soll ein Mann gegen 20.20 Uhr einen Schuss auf Polizisten abgegeben haben. Ob es sich dabei um eine Schreckschusspistole handelte, ist noch nicht klar. Die Beamten schossen daraufhin zurück. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie es zu der Schießerei kam, ist noch völlig unklar. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.