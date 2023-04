Haspa Marathon: Warum der Veranstalter bei den Finanzen kreativ werden muss

Veranstalter kürzt Preisgelder, streicht Videowände an der Strecke und bringt in diesem Jahr sechs neue Rennen in Hamburg an den Start.

Hamburg. Mäßige Winde, Temperaturen zwischen zehn und zwölf Grad Celsius, überwiegend sonnig: Am 24. April 2022 zeigte Hamburg sein schönstes Marathongesicht. Der Kenianer Cybrian Kotut (2:04:47 Stunden) und die Äthiopierin Yalemzerf Yehualaw (2:17:23) trieb das fast ideale Langlaufwetter zu neuen Streckenrekorden. Es ist verständlich, dass sich Frank Thaleiser (57) für die 37. Auflage des Stadtrennens am 23. April keinen Klimawandel wünscht. „Schnelle Zeiten sind für uns ein geldwerter Vorteil“, sagt der Geschäftsführer der Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH. Die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter des Hamburger Leichtathletik-Verbandes.

Die Attraktivität des flachen Kurses an Elbe und Alster hat sich herumgesprochen, lockt jene potenziellen Topläuferinnen und -läufer nach Hamburg, die sich mit guten Ergebnissen für die großen Antrittsgelder anderswo erst empfehlen müssen. Der Kenianer Eliud Kipchoge (38) begann hier 2013 seine einzigartige Karriere über die 42,195 Kilometer. „Er hat in den nächsten Jahren nie wieder so wenig verdient wie damals bei uns“, sagt Thaleiser. Der spätere zweimalige Olympiasieger (2016 und 2021) und Weltrekordler (2:01:09 Stunden 2022 in Berlin) flog mit 75.000 Euro Preis- und Startgeld glücklich nach Hause.

Haspa Marathon hat ein Budget von 3,3 Millionen Euro

Waren Marathon-Veranstaltungen noch vor zehn Jahren ein halbwegs verlässliches Geschäft, müssen Thaleiser und sein Team heute angesichts hoher Inflation und rückläufiger Teilnehmerzahlen bei einem annähernd gleich gebliebenen Budget von 3,0 bis 3,3 Millionen Euro kreativ Kosten kappen, um mit einer schwarzen Null ins Ziel zu kommen. Forderten die Aufsteller mobiler Toiletten vor vier Jahren 35 Euro, sind es jetzt 90. Hunderte stehen an der Strecke. Die angeheuerten Lkw-Fahrer setzen sich nicht mehr für 20 Euro Stundenlohn ans Steuer, sondern für 35 Euro.

Eine der vielen Sparmaßnahmen: Die Siegprämien bei Frauen und Männer wurden in diesem Jahr von 25.000 auf 20.000 Euro gesenkt, zudem wurde der Jackpot aufgelöst, der auch für Zeiten in der Nähe der Streckenrekorde Gratifikationen auslobte. „Für uns stand immer fest, dass wir nichts am Service für unsere Hobbyläuferinnen und -läufer ändern wollten. Das ist unsere Kernklientel. Deshalb haben wir in anderen Bereichen vorsichtig den Rotstift angesetzt, etwa Videowände an der Strecke gestrichen, dagegen aber in unsere Kommunikation auf den verschiednen Kanälen investiert“, sagt Thaleiser.

Startgeld steigt für 2024 nur moderat

Überlegungen, die Einnahmen über höhere Teilnahmegebühren zu steigern, wurden schnell verworfen. Frühbucher zahlten wie im Vorjahr 88 Euro, für 2024 steigt dieser Tarif moderat auf 90 Euro. Der Haspa Marathon orientiert sich mit seiner Preisgestaltung an vergleichbaren Laufveranstaltungen in Deutschland. Nur die Meldegebühr für den Berlin Marathon im Herbst, mit bis zu 40.000 Teilnehmenden der mit Abstand größte hierzulande, liegt mit 160 Euro in einer anderen Kategorie.

Trotz der Preisabschläge für die Topathletinnen und -athleten wird mit Mule Wasihun (29) in drei Wochen der bislang schnellste gemeldete Läufer in der Geschichte des Hamburger Marathons (Premiere: 1986) morgens am Fernsehturm am Start stehen. 2019 lief der Äthiopier in London 2:03:16 Stunden. Er wurde Dritter. Kipchoge siegte und kassierte für seinen Erfolg rund eine halbe Million Euro.

Neu-Hamburger Haftom Welday will Olympianorm laufen

Mit Europameister Richard Ringer (34/LC Rehlingen) und dem im vergangenen Herbst eingebürgerten Neu-Hamburger Haftom Welday (33) scheinen erstmals auch zwei Läufer des Bundeskaders den langem Atem zu haben, die Zeit des Leipzigers Carsten Eich (53) zu unterbieten, der seit 1999 mit 2:10:22 Stunden als schnellster Deutscher in Hamburg geführt wird. Ringer (Bestzeit: 2:08:49) und Welday (2:09:06) wollen nach Paris rennen, müssten dafür die Olympianorm für 2024 (2:08:10 Stunden) knacken. Thaleiser traut es beiden zu.

Welday bereitet sich seit Anfang Januar in den Berghöhen Äthiopiens auf seinen ersten großen Auftritt in seiner neuen Heimat vor. Die Rückkehr nach Hamburg plant er neun Tage vor dem Lauf.

Welday war 2014 aus der Krisenregion Tigray geflohen, hatte erst in Deutschland beim TSV Pattensen mit dem professionellen Laufen begonnen. Seinen ersten Marathon bestritt er 2021 in Berlin, beeindruckte bei seiner Premiere mit 2:13:47 Stunden, nachdem er rund einen Monat zuvor in der Hauptstadt bei seinem Halbmarathon-Debüt mit einer Zeit von 62:47 Minuten hatte aufhorchen lassen.

Wegen langwieriger muskulärer Probleme musste Welday seinen geplanten Start in Hamburg im Frühjahr 2022 absagen. Umso größer ist nun seine Freude auf das Rennen in drei Wochen: „Ich laufe sehr gerne dort, wo ich auch lebe. Das ergibt für mich auch Sinn und stellt immer eine extra Motivation dar.“

Zahl der Marathonläuferinnen und -läufer nimmt ab

Um den Haspa Marathon als eine der Top-Laufveranstaltungen des Landes aufrechtzuerhalten, haben Thaleiser und sein Team das Portfolio ihrer Gesellschaft in den vergangenen zwölf Jahren erheblich vergrößert. Innerhalb des Rennens kamen die Staffel (2012) und der Halbmarathon (2018) dazu.

Der Grund: Die Zahl der Marathonläufer nahm in den vergangenen 20 Jahren überall stetig ab, Corona hat den Rückgang noch mal beschleunigt. Gegenüber 2019 laufen hierzulande 35 Prozent weniger diese trainingsintensive Distanz. Mehrere Veranstalter mussten in den vergangenen drei Jahren aufgeben oder auf kürzere Strecken umsteigen. „Wir wollen uns aber weiter über den klassischen Marathon definieren“, sagt Thaleiser.

Sechs neue Läufe kommen dieses Jahr dazu

Der Haspa Marathon ist ausvermarktet, die Sponsoreneinnahmen mit rund 1,2 Millionen Euro blieben zuletzt stabil. Um neun hauptamtliche Mitarbeiter aber über das ganze Jahr finanzieren zu können, versteht sich die Marathon GmbH inzwischen als Laufveranstalter, mit denen das Hauptrennen notfalls quersubventioniert werden kann.

2011 war der Köhlbrandbrückenlauf (12,3 km) das erste zusätzliche Event, 2014 kam der Wandsbeker Halbmarathon hinzu. Neu in diesem Jahr sind drei Zehnkilometerläufe am 14. Mai an der Elbe, am 18. Juni im Volkspark und am 20. August im Stadtteil Rotherbaum. Der Frauenlauf am 11. Juni über fünf oder zehn Kilometer und die Wiederbelebung zweier Traditionsveranstaltungen tragen ebenfalls dem erheblich gestiegen Interesse an kürzeren Strecken Rechnung.

Die 1570 Viererstaffeln (6280 Teilnehmende) und die 4670 Plätze des Halbmarathons waren beim diesjährigen Haspa Marathon dann auch schnell vergriffen. Für die 42,195 Kilometer meldeten 11.800 Läuferinnen und Läufer, zehn Prozent mehr als im Vorjahr, aber zehn Prozent weniger als 2019 vor Corona, jedoch ähnlich viel wie 2012 bei Thaleisers Premiere.

Für den Haspa Marathon gibt es mehr als 33 Anmeldungen

Der Schülerlauf „Das Zehntel“ (10.352 Startende) erfreut sich dagegen ungebrochener Beliebtheit. 352 Schülerinnen und Schülern aus einkommensschwächeren Quartieren wurden die Startgebühr erlassen, die für alle anderen deswegen von neun auf zehn Euro erhöht worden war.

Mit insgesamt 33.102 Anmeldungen bleibt der Haspa Marathon Hamburgs größte Breitensportveranstaltung – und trotzt damit allen Krisen.